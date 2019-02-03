الحريري يؤكد أن زيارة بابا الفاتيكان خطوة حضارية

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الامارات العربية المتحدة خطوة حضارية تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحى بلغة الحوار والانفتاح والتسامح.

وأضاف الحريرى عبر حسابه على "تويتر": "تحية من لبنان العيش المشترك إلى قيادة الإمارات وضيفها الكبير والتحية موصولة إلى الإمام الاكبر شيخ الازهر الذى تقدم المرحبين".

ومن المقرر أن يلتقى البابا فرنسيس مع قادة البلاد فى دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، فى مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك فى "لقاء الأخوة الإنسانية".

وعن الزيارة التى تعكس تاريخ الإمارات بوصفها "مهدا للتنوع" وأرضا للتسامح، قال البابا فرنسيس، فى تصريحات سابقة، إنها تشكل فرصة لكتابة "صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الديانتين"،

وبالتزامن مع الزيارة، ينظم مجلس حكماء المسلمين المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش.

ويسعى المؤتمر لمواجهة التطرف الفكري، والتصدى لسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف.