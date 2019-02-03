الكعبي: ترامب يتجاوز العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية

استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء قواته في العراق، مؤكدا أنه سيتم إخراج القوات الأمريكية والمستشارين بالقانون والإرادة الوطنية.

وقال الكعبي في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - : ما قاله الرئيس الأمريكي يُعد تجاوزا صارخا وسافرا للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاكا فاضحا للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة.

وأضاف: ترامب يتجاوز العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية مرة أخرى بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار، مشددا على أن الجميع عليه مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لشن عدوان أو مراقبة أية دولة.

وأكد الكعبي أن مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا، فضلا عن إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الأراضي العراقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أنه يؤيد بقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة إيران التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية.