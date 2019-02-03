الرئيس التونسي يجري محادثات مع العاهل الأردني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي بدأ اليوم (الأحد) زيارة رسمية إلى تونس.
وتناولت المحادثات وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الأخيرة المنعقدة بتونس عام 2017م وكذلك توصيات لجنة التشاور السياسي واللجان القطاعية التي تغطي أهم قطاعات التعاون، مشددين على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري ورفع نسق الاستثمار، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطور التعاون بين البلدين.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بين الجهات المعنية في البلدين.
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