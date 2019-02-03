شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) بالقاهرة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء، أن الرئيس السيسي أكد مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية، من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وشدد السيسي في ذات السياق على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بينما استعرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر التطورات الخاصة بعمل الوكالة، وسبل تعزيز التعاون مع مصر لدعم القدرات الفنية المصرية في المجالات ذات الصلة.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي أعرب في ختام اللقاء عن تطلع مصر لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببذل مزيد من الجهد، لدعم مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن المنطقة.