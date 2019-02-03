شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أبوظبي) وصل البابا فرنسيس إلى أبوظبي اليوم (الأحد)، في أول زيارة بابوية إلى الإمارات العربية المتحدة، تستمر حتى يوم الثلاثاء.

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