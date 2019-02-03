شكرا لقرائتكم اليمن.. مرسوم رئاسي بنقل لجنة الانتخابات إلى عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يقضي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد إعلان #الحوثيين نيتهم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء في البرلمان.

واعتبر القرار كل ما صدر من قبل #الحوثيين من تغييرات في اللجنة غير قانوني، وكذلك أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف القرار أنه على مجلس القضاء الأعلى "التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

كما كلف النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات وتقديمهم للمحاكمة.