شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسين عبدالصبور يحصل على موافقة الحكومة لحل أزمة الكهرباء بقرية "قورتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبه بأسوان موافقة وزارة الكهرباء بأسوان على حل مشكلة الكهرباء بقرية قورتة، وذلك بالتنسيق مع الشبكة و القطاع التابعين لنصر النوبه والمنطقة المعنيه ، مع التدخل الفورى لإنهاء معاناة الأهالى برفع كفاءة التيار الكهربائى بالمنطقة، وضبطه بالدرجه الملائمة لقوة الإستهلاك ، مع قياس و ضبط قوة التيار و الفولت المناسب لإستخدامات منازل وأهالى المنطقة .

وقال عبد الصبور ، فى بيان له إن القرية تعاني من أزمات متكررة لقطع التيار الكهربائى وضعفها، بجانب ما يثار حول مشاكل المحول القديم للمنطقه ونقله .

وكان عبد الصبور عقد إجتماعا موسعا مع قيادات وممثلى وأهالى قرى الدائرة، وذلك فى إطار تواصله المستمر مع الأهالى والمواطنين بالدائرة، للإستماع إلى المشكلات والمعوقات التى تواجههم لعرضها على المسئولين، ودراسة الطلبات التى كان قد تقدم بها لكل قرية على حده، لعرض ما تم فيها من تطورات وإستجابات.