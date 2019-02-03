بومبيو: زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن "زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات تعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم".
وأوضح أن "القداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات سيعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تحيي وصول البابا فرنسيس إلى الإمارات باعتبارها لحظة تاريخية للحرية الدينية".
وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى الإماراتفي زيارة تاريخية تستغرق 3 أيام، هي الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي، للمشاركة في "لقاء الأخوة الإنسانية" بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب.
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