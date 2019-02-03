بومبيو: زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "زيارة ​البابا​ فرنسيس إلى ​الإمارات​ تعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في ​العالم​".

وأوضح أن "القداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات سيعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تحيي وصول ​البابا فرنسيس​ إلى الإمارات باعتبارها لحظة تاريخية للحرية الدينية".

وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى الإماراتفي زيارة تاريخية تستغرق 3 أيام، هي الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي، للمشاركة في "لقاء الأخوة الإنسانية" بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب.