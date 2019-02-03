نائبة مادورو: القيادة مستعدة للتشاور مع الشعب حول إجراء انتخابات مبكرة

أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنه "للإجابة عن التساؤل عما إذا كانت الانتخابات المبكرة ستجري أم لا، القيادة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو مستعدة للتشاور مع الشعب عبر الآلية التي أنشأتها الجمعية التأسيسية، ونحن بالطبع ندعو إلى حل المشكلات بشكل سلمي عبر الحوار وحل القضايا على المستوى الانتخابي".
ودانت رودريغيز تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود التدخل العسكري ضمن خيارات التعامل مع أزمة مطالبة عدة دول بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، مشيرة إلى أن "شعب فنزويلا سوف يحرس حدوده ولن يسمح بالتدخل الأجنبي بصرف النظر عن مصدره".
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