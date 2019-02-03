أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق محمد الأمين تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في إفريقيا الوسطى إلى الثلاثاء المقبل.
وجرت في الخرطوم أمس السبت مفاوضات بين وفدي حكومة إفريقيا الوسطى والحركات المسلحة، ناقشا خلالها القضايا المهمة والعالقة بين الجانبين.
من جهته، أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي عن "التوصل لاتفاق سلام اليوم لصالح شعب إفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 حركة مسلحة، وذلك بتعاون مثالي من الجانبين".
وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير، في اتصال هاتفي أجراه، مع نظيره رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانغ تواديرا بسير المفاوضات والتقدم الذي تحقق، مشيراً إلى أن "السودان يسعى مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز هذا التقدم وتكثيف الجهود إلى أن يتوصل الجانبان لاتفاق نهائي لتحقيق السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية: تأجيل توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.