نائب رئيس البرلمان العراقي: لن يصبح العراق منطلقا للاعتداء على بلدان الجوار

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​العراق​ي حسن الكعبي، في بيان، أن ​البرلمان العراقي​ سينهي الاتفاقية الأمنية مع ​واشنطن​ ووجود المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق.

وردا على تصريح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن تمديد الوجود الأميركي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة ​إيران​، اعتبر أن "ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة".

وأوضح أنه "مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني و​الدستور​ي للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد دون إبلاغ ​بغداد​ مسبقا، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء ​القوات الأميركية​ داخل البلاد للعدوان على بلد جار".

ولفت نائب رئيس البرلمان إلى أنه "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء الوجود الأميركي وعدم السماح بجعل العراق منطلقا لشن عدوان أو مراقبة أي دولة".

وأكد أن "مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ​الولايات المتحدة​، فضلا عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية".