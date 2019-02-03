قرقاش: نرحب ببيان قداسة البابا فرنسيس الذي يحث على السلام في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا نرحب ببيان قداسة ​البابا فرنسيس​ الذي يحث على السلام في ​اليمن​". ولفت قرقاش إلى أنه "يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن".

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