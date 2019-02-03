الجيش الإسرائيلي أطلق قنبلة مضيئة فوق الوزاني

ذكرت معلومات صحافية أن ​الجيش الإسرائيلي​ أطلق منذ قليل قنبلة مضيئة فوق ​الوزاني​ قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تسجيل تحركات عسكرية لدوريات اسرائيلية في منطقة الغجر.

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