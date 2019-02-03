3 جرحى في حادث سير على طريق كفرحزير الكورة

أصيب 3 أشخاص في حادث سير وقع بعد ظهر اليوم على طريق كفرحزير- الكورة باتجاه شكا، حيث صدمت سيارة من نوع "رينو" سيارتين انحرفت إحداهما وسقطت إلى جانب الطريق.
وعمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على اسعاف الجرحى، ونقلهم إلى مستشفى الشمال لتلقي العلاج.
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