أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حديث تلفزيوني، أنه ليس متوجساً من الملف الذي لديه، مشيراً إلى أنه سيكون لديه خطة عمل في وقت قريب تنص على العودة الآمنة والطوعية، داعياً إلى إبعاد الحسابات السياسية الضيقة عن الملفات الوطنية الكبرى.
واعتبر الغريب أن على جميع الأفرقاء السياسيين تجيير العلاقات الخارجية التي لديهم لمصلحة لبنان، مشدداً على أن ملف النازحين لن يكون وحده المشكلة بحال إدخال الحسابات السياسية، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل ووفاق.
ولفت الغريب إلى أنه يمثل فريق سياسي في هذه الحكومة، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ضمن تكتل "لبنان القوي"، موضحاً أن هذا الفريق لديه أفضل العلاقات مع الدولة السورية بشخص الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أنه سيطالب بإدراج ملف النازحين في البيان الوزاري لأنه من الأولويات.
كانت هذه تفاصيل خبر الغريب: سأطالب بإدارج ملف النازحين في البيان الوزاري لأنه أولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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