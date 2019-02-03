الحريري: زيارة البابا إلى الإمارات تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار

اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الامارات العربية المتحدة خطوة حضارية تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح".
وأضاف: "تحية من لبنان العيش المشترك الى قيادة الامارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين".
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