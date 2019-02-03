الصحناوي: هناك 16 مشروعاً يتابع مع بلدية بيروت والقطاع الخاص

أكد عضو تتكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا الصحناوي​ أن "هناك 16 مشروعاً يتابع مع ​بلدية بيروت​ و​القطاع الخاص​، منها الملاعب الرياضية في منطقة ​الكرنتينا​ المدوّر التي ستكون وفق المعايير الرياضية العالمية لتتمكن الفرق المحترفة الاستفادة منها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت الصحناوي إلى أن "المشروع الأولي يزيد عدد الملاعب ويزيد المساحات الخضراء"، مشيراً إلى أن "المشروع تم تلزيمه لإستشاري ليضع التصميم النهائي كي يتم الإفتتاح خلال سنتين".