أبو سليمان: أولويتنا قانون العمل الذي يحتاج الى تطوير والضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني له أن "هناك عدة أولويات بالنسبة لنا أولها ​قانون العمل​ الذي يحتاج الى تطوير و​الضمان الاجتماعي​ و​سياسة​ العمل في ​لبنان​ وخلق فرص عمل والأولوية للبنانيين وحقوق العمل، ولكن يجب التعامل مع الاجانب بإحترام".

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