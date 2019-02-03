بالصور| في حضور عمرو موسى.. المعهد السويدي يودع الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظم المعهد السويدي بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، "حفل إغلاق"، بحضور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق، وعمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في السفارة السويدية.

وأعرب السفير "نيلز إيلسون" مدير المعهد، عن حزنه لقرار غلق المبنى في الإسكندرية، مشيرا إلى أن المعهد نجح في رسالته على مدار الـ20 عامًا الماضية.

وأضاف، "نيلز" أنه نظرًا لظروف "لوجستية" سيجري نقل أنشطة المعهد إلى مكان آخر في حوض البحر المتوسط، متابعًا "رغم ذلك نجحنا في دعم ثقافة الحوار ورفع المهنية من خلال مؤتمرات وورش عمل، ولن تنقطع الصلات بمصر".

من جانبه قال عمرو موسى، خلال كلمته، لم آت لتوديع المعهد، أكثر من رغبتي في محاولة دفعهم لإعادة التفكير في العودة مرة أخرى، مضيفًا "إغلاق المعهد السويدي يعد خسارة كبيرة، ويوسع الفجوة بين الشرق الأوسط ودول أوروبا".

وأضاف "موسى" أنه يتمنى عودة المركز لممارسة نشاطه كما كان، مؤكدًا أن إغلاق المعهد لن يؤثر على العلاقات بين مصر والسويد، مشيرًا إلى أن ذلك لا علاقة له بأي أزمات سياسية.