ترامب يؤكد : إرسال قوات إلى فنزويلا أحد الخيارات المطروحة

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة وإنه رفض طلبا من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه.

وقال ترامب في مقابلة ستبثها شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية يوم الأحد "بدون شك... هذا أحد الخيارات".

وأضاف ترامب أن مادورو طلب لقاءه قبل عدة أشهر لكنه رفض

طلب الزعيم الفنزويلي.

وقال في مقتطفات بثتها الشبكة "لقد طلب لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية".

وأضاف "وبالتالي فإن هذه العملية تتطور وهناك احتجاجات كبيرة وواسعة للغاية".