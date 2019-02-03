قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع أزمة فنزويلا.
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بثت مقتطفات منها الأحد.
وأشار ترامب أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلب لقائه قبل عدة أشهر، لكنه رفض.
وأفاد "لقد طلب مادورو لقائي وأنا رفضت ذلك، لأننا على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية".
وفي معرض ردّه على سؤال حول إمكانية استخدام واشنطن القوة العسكرية في فنزويلا، قال ترامب: "بدون شك... هذا أحد الخيارات".
وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بـ"تدبير محاولة انقلاب ضده".
وسارع ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد باستخدام القوة العسكرية في فنزويلا ويقول إنه "خيار مطروح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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