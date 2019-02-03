كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثالث عاصفة شتوية تضرب كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت عاصفة شتوية ثالثة ساحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة اليوم الأحد بعد عاصفتان كبيرتان ضربتا المنطقة بأمطار غزيرة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجبرت العاصفتين السابقتين السلطات على إغلاق طريق "يو اس ايه 101"، وهو طريق حيوي بين لوس أنجلوس ونقاط الشمال والغرب، بسبب الفيضانات المفاجئة، وتدفقات الحطام والانهيارات الطينية، كما اضطر السكان الذين يعيشون في مقاطعة سانتا باربرا لإخلائها لعدة ساعات يوم السبت، وفقاً لما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز.

وفي الوقت نفسه، أصدرت بعض المناطق في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا تحذيرات من العواصف الشتوية حتى صباح الأربعاء.

وأمس السبت، صدرت تحذيرات من الفيضانات لمساحات شاسعة من جنوب كاليفورنيا، وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت أكثر من أربع بوصات من الأمطار وأقدام عديدة من الثلوج في الجبال، حيث أغلقت الطرق.

وتجاوزت سرعة عاصفة الرياح في مقاطعة سانتا باربرا 80 ميل في الساعة عندما تحركت العاصفة جنوبا، وتسببت فى سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في أنحاء المنطقة.