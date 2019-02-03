كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. لجنة تقصي الحقائق تتسلم تقارير عن الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي العام لجمهورية السودان، صديق الشريف، إن لجنة تقصي الحقائق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تسلمت تقارير من الجهات المختصة حول عدد من القضايا.

وعقدت اللجنة اليوم "الأحد" اجتماعها الراتب ترأسه وزير العدل محمد أحمد سالم، وشرعت في تخصيص مكتب بالوزارة لتلقي الشكاوى والافادات التي تعينها في عملها.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمواقع الأحداث، ولقاءات مع الجهات المعنية.

وأضاف أن اللجنة بصددر تكوين لجان فنية لجمع المعلومات و الحقائق و الاستماع للإفادات من الافراد والاطلاع علي المستندات و الوثائق ذات الصلة.