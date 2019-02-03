تحل اليوم الأحد 3 فبراير الذكرى 44 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التي رحلت وترك وراءها إرث كبيرا من الأغاني الخالدة، وأفلام شهيرة، جعلتها من أبرز الفنانات العربيات في التاريخ.
وعرفت أم كلثوم بارتدائها نظارات شمسية سوداء، و حملها لمنديل في معظم إطلالتها..
للتعرف على سرهما إليكم الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحليها.. تعرف على سر نظارات ومنديل كوكب الشرق أم كلثوم -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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