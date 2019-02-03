باريس سان جيرمان يدافع عن لاعبه نيمار!

تقدم نادي باريس سان جيرمان، باحتجاج رسمي على استفتاء لإحدى القنوات، بخصوص النجم نيمار داسيلفا.

وأوضح النادي الباريسي في بلاغ عبر موقعه الرسمي، أن إطلاق استفتاء يتعمد الاساءة للاعب نيمار، أمر غير مقبول، ويسيء إلى الدوري الفرنسي ككل.

وكان الموقع التابع لقناة RTL، قد أقدم على نشر استفتاء بخصوص إصابات نيمتر المتكررة، وعلاقتها بنمط لعبه وسوء استخدامه للمهارات الفردية التي يتميز بيها.

وكان رواد الموقع قد صوتوا ب %84، ضد مهارات نيمار، مشيرين إلى أنها تتسبب في إصاباته المتكررة مع الباريسي، منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجاري.