أبناء سخنين يضيّع فوزا هاما أمام هـ. كريات شمونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين خائب الأمل من كريات شمونة بعد تعادله مع فريق الأخير بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة العليا.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدف لكليهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب إسماعيل ريان في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 26 اقتنص اللاعب مهران راضي هدف التعادل بعد تسديدة أخضعت حارس مرمى الفريق الخصم من خارج الصندوق.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 82 أحدث الفريق السخنيني المنقلب بهدف من رأسية اللاعب محمد غدير بعد ركلة ركنية نفذها زميله مهران راضي، إلا أن الفرحة بالهدف لم تكتمل بعدما أدرك اللاعب إياد أبو عبيد هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الثالث وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري، وبالتالي لم يستغل تعثر الفرق المنافسة له في قاع اللائحة وأعاد نفسه إلى ذات الوضعية.

وسيستضيف سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا في مباراته المقبلة نظيره مكابي تل أبيب يوم 11 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الفريق السخنيني اليوم عن تعاقدها مع اللاعب النيجيري إبراهيم شايبول لالي لتعزيز خط الهجوم، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.