إسرائيل تعلن قرب البدء ببناء جدار على حدود غزة

الخليج 365/ بغدادأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ ببناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة.

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحفيين، قبل الاجتماع الحكومة الأسبوعي: "خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة".

وأضاف نتانياهو أن الجدار "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا، على حد قوله.

