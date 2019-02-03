الطيران الليبي يشن غارات على تجمعات عصابات تشاد بالجنوب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن الطيران الليبي، مساء الأحد، عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات عصابات المعارضة التشادية المسلحة وحلفائها خلال تواجدهم بضواحي منطقة مرزق جنوب غرب البلاد.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "إن الغارات الجوية أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، مؤكدة أن المقاتلات الجوية عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذ مهمتها بنجاح.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، الجمعة الماضي، بين قوات الجيش الليبي ومرتزقة تشاديين في بلدة غدوة (60 كم جنوب سبها) عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير المنطقة.
وأعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، دخوله منطقة غدوة جنوب مدينة سبها، للبدء في التمركز بها وتطهيرها من الإرهابيين، والانطلاق نحو الحدود الجنوبية للبلاد لتأمينها بشكل كامل.
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