انت الان تتابع ترامب يرى "فرصا جيدة" للتوصل الى اتفاقات مع بيونغ يانغ وبكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن "فرص جيدة" للتوصل الى اتفاقات في ملفي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية مع الصين.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة "سي بي إس" الاحد إنه "تم تحديد" موعد ومكان القمة الثانية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد قمة تاريخية أولى في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

واضاف أنه سيعلن الثلاثاء في خطابه السنوي عن حال الاتحاد او "قبيل ذلك" تفاصيل القمة المقررة حتى الان "نهاية شباط/فبراير" في فيتنام أو تايلاند.

ورجحت الاستخبارات الاميركية الثلاثاء الا تتخلى بيونغ يانغ "عن كل اسلحتها النووية وقدراتها على الانتاج"، رغم أن واشنطن تسعى الى ذلك.

وعلق ترامب "هناك أيضا فرص جيدة جدا لنتوصل الى اتفاق" مع إقراره بأن لا شيء مؤكدا.

واعتبر أن كيم "تعب" من مواجهة العقوبات الاقتصادية، مضيفا "يستطيع ان يصبح احدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى"، لكنه "لا يستطيع القيام بذلك ما دام يملك أسلحة نووية".

وتابع "نحن متفاهمان جدا. هناك كيمياء رائعة بيننا".

وسئل ترامب عن احتمال انسحاب الجنود الاميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية لمناسبة المفاوضات مع الشمال، فاكد أنه "لم يبحث انسحابهم ابدا".

لكنه كرر أن وجود "اربعين الف جندي في كوريا الجنوبية مكلف جدا".

واشاد بالمساعدة التي قدمتها الصين في ملف كوريا الشمالية، قبل أن يتطرق الى المفاوضات التجارية مع بكين.

وقال "يبدو أننا على الطريق السليم للتوصل الى اتفاق مع الصين. هناك فرصة جيدة لنتوصل الى اتفاق" بعدما جرت مفاوضات جديدة في واشنطن.