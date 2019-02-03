الان تتابع مصر تعلن الإفراج عن محتجزيها الخمسة في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها نجحت في الإفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي. وكان المصريون الخمسة في رحلة صيد، عندما ألقت سلطات البحرية الإيرانية القبض عليهم قبل أسابيع. وقال بيان للخارجية المصرية: “في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم”.

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