الان تتابع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يستقبل البابا فرنسيس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استقبل الشيخ محمد بين زايد ولي عهد أبو ظبي، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مطار أبو ظبي الدولي في أول زيارة له إلى دول الخليج العربي.

كما كان في استقبال بابا الفاتيكان أيضا الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وفي أول تعليق له فور وصوله قال البابا فرنسيس إن زيارته إلى الإمارات تاريخية ومباركة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، وأكد أنها تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي.

وتلقى البابا دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان.

وسيقام خلال هذه الزيارة التاريخية أيضا قداس الثلاثاء الذي من المتوقع أن يجتذب نحو 120 ألف شخص.

ومن المتوقع أيضا أن يدلي البابا بتصريحات حول الحرب في اليمن.