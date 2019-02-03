الرئيس العراقي يؤكد أن الرئاسة تسعي إلي تقديم مشاريع تحسن حياة المواطنين

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم، الأحد، أن الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تحسن حياة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الرئاسات الثلاث.

وقال صالح في بيان خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي - أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئاسة الجمهورية تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد، مشددا على أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات موحدة تمس الواقع الخدمي والمعاشي للعراقيين جميعا.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أهمية تعميق ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتعزيز أجواء الحوار البناء بين أطراف العملية السياسية.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، فضلا عن تعزيز العلاقات العربية والدولية.