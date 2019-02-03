رصد بالفيديو.. مذيع ابوظبي يكشف ما قال البابا للشيخ محمد بن زايد خلال مرافقته

تصدر خبر وصول قدراسة البابا فرانسيس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اهتماماً عالمياً كبيراً وعلى مستوى الدول العربية، باعتباره حدثاً تاريخياً.

وظهر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، في مقدمة المستقلين، للبابا فرنسيس وشيخ الأزهر، وأكد أنها تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم و مفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام و التعايش السلمي.

وقال محمد بن زايد بتغريدة على حسابه: ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي اﻹمارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه اﻷرض الطيبة..هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الانساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء.

وكشف مذيع قناة أبوظبي محمد الوهيبي عن أول تفاصيل من حديث بابا الفاتيكان لدى وصوله أبوظبي في زيارة تاريخية. وقال الوهيبي في تغريدة رصدها الخليج 365 إنه "خلال مرافقتنا له خلال ضمن الوفد الإعلامي في هذه الرحلة عبّر عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هذه الدعوة مؤكداً أن هذه الزيارة ستعمل على بناء الجسور بين الاديان والثقافات والشعوب في العالم".

وقالت وزارة خارجية الإمارات إن "استضافة كل من قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ضمن لقاء الأخوة الإنسانية في أبوظبي يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والتواصل الإنساني". ورصد الخليج 365، مجموعة من التغطيات التي تابعتها وسائل إعلام عالمية، وأبرزها شبكة سي إن إن الأمريكية وشبكة بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية.