رصد بالفيديو.. مذيع ابوظبي يكشف ما قال البابا للشيخ محمد بن زايد خلال مرافقته

تصدر خبر وصول قدراسة البابا فرانسيس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اهتماماً عالمياً كبيراً وعلى مستوى الدول العربية، باعتباره حدثاً تاريخياً.
وظهر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، في مقدمة المستقلين، للبابا فرنسيس وشيخ الأزهر، وأكد أنها تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم و مفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام و التعايش السلمي.
وقال محمد بن زايد بتغريدة على حسابه: ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي اﻹمارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه اﻷرض الطيبة..هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الانساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء.
وكشف مذيع قناة أبوظبي محمد الوهيبي عن أول تفاصيل من حديث بابا الفاتيكان لدى وصوله أبوظبي في زيارة تاريخية. وقال الوهيبي في تغريدة رصدها الخليج 365 إنه "خلال مرافقتنا له خلال ضمن الوفد الإعلامي في هذه الرحلة عبّر عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هذه الدعوة مؤكداً أن هذه الزيارة ستعمل على بناء الجسور بين الاديان والثقافات والشعوب في العالم".
وقالت وزارة خارجية الإمارات إن "استضافة كل من قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ضمن لقاء الأخوة الإنسانية في أبوظبي يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والتواصل الإنساني".
ورصد الخليج 365، مجموعة من التغطيات التي تابعتها وسائل إعلام عالمية، وأبرزها شبكة سي إن إن الأمريكية وشبكة بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية.
وكان بيان صادر عن مجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه الإمام الأكبر، الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كشف عن مشاركة كوكبة من المتحدثين من كبار القيادات الدينية والشخصيات الفكرية والإعلامية من مختلف دول العالم في الجلسات المزمع عقدها ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية" في أبوظبي.
وحسب بيان المجلس الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لأمانته العامة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، فإن المؤتمر ينظم برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة ما بين الثالث والرابع من فبراير 2019.
وينعقد المؤتمر بحضور شخصيات منها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ ونيافة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في الجمهورية اللبنانية.
كما يشارك في المؤتمر الدكتور جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأمريكي؛ ونيافة الأنبا يوليوس، أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس؛ والقس أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي؛ و السيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب العديد من القيادات والشخصيات الرائدة في المجالات الفكرية والإعلامية، التي تشكل النسيج العالمي للأخوة الإنسانية.
قال د. سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: "نسعى من خلال استضافة هذه الكوكبة من المتحدثين والحضور من مختلف الأديان والأعراق إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة بين البشر كونها السبيل لتحقيق مبدأ العيش المشترك من أجل الوصول إلى فضاءات الأخوة الإنسانية."
وأضاف: "يتطلع المجتمعون في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية إلى تحقيق أهداف واضحة تتمثل في التأكيد على خطاب التسامح والوئام، والتأسيس لمرحلة جديدة جوهرها الإخاء الإنساني وقبول الآخر وتبني الاعتدال، ومجابهة ثقافة الكراهية والأفكار التي تهدد السلم والأمان المنشودين."
كانت هذه تفاصيل خبر رصد بالفيديو.. مذيع ابوظبي يكشف ما قال البابا للشيخ محمد بن زايد خلال مرافقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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