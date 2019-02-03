شاهد.. بث حي لحظة وصول بابا الفاتيكان للإمارات

الدوري الانجليزي ليستر سيتي 0 x

انتهت 1 مان يوناتيد مان سيتي 3 x

انتهت 1 آرسنال الدوري الأسباني ريال مدريد - x

21:45 - ألافيس الدوري الايطالي انترميلان 0 x

انتهت 1 بولونيا روما - x

21:30 - ميلان بطولة الكونفدرالية جور ماهيا 4 x

انتهت 2 الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش 0 x

انتهت 0 سموحة الدوري الفنرسي ليون - x

22:00 - باريس سان جرمان

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