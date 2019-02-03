تركيا.. الآلاف يتظاهرون دعما للمعتقلين المضربين بسجون أردوغان

تظاهر الآلاف، الأحد، في إسطنبول تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لدعم المعتقلين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وطبقا لوسائل إعلام، تجمع المتظاهرون في ساحة بكركوي في الشطر الأوروبي من المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة للشرطة التركية.

وقال الناشط في حزب الشعوب الديمقراطي فاتح أولاش: "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن. يشرفوننا، ليسوا وحدهم"، مضيفا: "إذا لزم الأمر فسنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية. لا نخشى شيئاً".

وعبر النائب عن الحزب جارو بايلان الذي شارك في المظاهرة عن أمله بأن تستجيب السلطات لمطالب ليلى جوفن "قبل حصول وفاة".

وأضرب نحو 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى جوفن التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين، مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويقضي عبدالله أوجلان أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه في عام 1999.

وأنهى مئات السجناء إضراباً عن الطعام استمر 68 يوماً عام 2012، بعدما طلب أوجلان ذلك منهم.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يزال تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني. ويقبع عدد من نواب الحزبين في السجن، بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.