شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي لايستبعد الخيار العسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (واشنطن)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو أحد الخيارات المطروحة أمامه، وإنه رفض طلباً من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه.
وقال في مقابلة ستبثها شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية اليوم (الأحد): «بدون شك... هذا أحد الخيارات».
وأضاف ترمب بأن مادورو طلب لقاءه قبل عدة أشهر لكنه رفض طلب الزعيم الفنزويلي.
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