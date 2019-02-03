شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عدن)

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني توفي اليوم (الأحد) متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمردون الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وكتب الإرياني على تويتر: «اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيداً أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند».

وكان الزنداني من بين 11 شخصاً أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة في 10 يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.

وقتل في الهجوم 7 عسكريين يمنيين موالين للحكومة بينهم مسؤول بارز في الاستخبارات.

وجاءت الضربة بعد أقل من شهر من توقيع الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين اتفاقاً خلال محادثات استضافتها دولة السويد، أثمرت عن هدنة في مدينة الحديدة التي تعتبر ممراً رئيسياً للمساعدات لنحو 14 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن.