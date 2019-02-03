شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تُرحب باتفاق السلام في أفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باتفاق السلام الذي أُبرم يوم أمس (السبت)، بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، والجماعات المسلحة الـ14 الممثلة في المفاوضات التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، واستضافتها حكومة جمهورية السودان.

وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جميع الأطراف في أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وحكومة السودان على هذا الإنجاز المهم، معرباً عن أمله في أن تشارك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الجهود الرامية إلى استعادة السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد.