العاهل الأردني يغادر تونس بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

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غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا ، مساء اليوم الأحد، تونس ،بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أنه كان في وداع العاهل الأردني بالجناح الرئاسي بمطار قرطاجالدولي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .
كما التقى الملك عبدالله - خلال زياته - رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري و زيادة فرص الاستثمار.
وكان العاهل الأردني - الذي قد وصل إلى
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