بريطانيا تنفى رغبتها فى إجراء انتخابات مبكرة

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد

وكالات:

حذّر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد مما تداولته تقارير صحفية بشأن اعتزام حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الدعوة لانتخابات عامة مبكرة في يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن جاويد قوله: "آخر أمر تحتاجه هذه البلاد هو انتخابات عامة. أعتقد أن الشعب

لن يسامحنا أبدا على ذلك، ما يريدونه هو أن ينفذ البرلمان "بريكست" على نحو منظم وهو ما يتطلعون إليه".ونفى أن تكون الحكومة تخطط لانتخابات عامة مبكرة، قائلا: إنه يعلم أن حزب المحافظين يخططفقط لانتخابات واحدة هذا العام وهى الانتخابات المحلية.وتأتي تصريحات وزير الداخلية البريطاني على خلفية تقريرين منفصلين في صحيفتي "التايمز" و "دايلي ميل" اليوم الأحد تفيد بأن المسؤولين الاستراتيجيين في "داونينج ستريت" بحثوا تحديد السادس من يونيو المقبل موعدا محتملا لدعوة ماي إلى انتخابات عامة وهو ما وصفته متحدثة باسم الحكومة بأنه "عار عن الصحة تماما".