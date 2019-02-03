الجيش العراقي يدمر وكرين إرهابيين لـداعش في صلاح الدين

عناصر من داعش

وكالات:

أكد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة مشتركة ضمن قيادة

عمليات صلاح الدين تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين احتوى على مواد وملابس وفرش وأدوات معيشة في ناحية العلم بالمحافظة.وأضاف البيان أن قوة مشتركة أيضانفذت وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية لتفتيش حقول عجيل النفطي، وتمكنت من تدمير وكر للإرهابيين بداخله مواد غذائية وملابس وأدوات ومعدات.وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن الطيران الحربي قصف أحد أوكار تنظيم "داعش" في جبل مكحول بالمحافظة.