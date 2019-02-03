مهرجان الصقور في السعودية يدخل موسوعة جينيس

موسوعة "جينيس" للأرقام القياسيةوكالات:
أكدت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، على تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة من هذا النوع في العالم؛ وذلك بتسجيل 1723 صقرا، تنافسوا في المهرجان.
وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيميشهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في "ملهم" شمال العاصمة الرياض.
من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة
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