مهرجان الصقور في السعودية يدخل موسوعة جينيس

وكالات:

أكدت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، على تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة من هذا النوع في العالم؛ وذلك بتسجيل 1723 صقرا، تنافسوا في المهرجان.

وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي

شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في "ملهم" شمال العاصمة الرياض.

من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة

"جينيس": "كان لنا الشرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي.. من المعايير المعتمدة أنه لا ينبغي أن يكون هناك تهديد للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسميا في الموسوعة".