كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبو ظبي: زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تكتسب أهمية خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب ولي عهد أبو ظبي، بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الإخوة الإنسانية.

ويعقد على هامش الزيارة المشتركة مؤتمر عالمى تحت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية"، ينظمه مجلس حكماء المسلمين، وذلك فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجارى، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية فى العالم، بما يعكس الدور المحورى لدولة الإمارات العربية فى دعم قيم التسامح والحوار والسلام، حيث يعيش على أرضها عشرات الجنسيات من مختلف الأعراق والأديان، فى إطار من الالتزام بقيم المواطنة والعيش المشترك.