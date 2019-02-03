كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار سوري أمام أعين الشرطة في حمص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدم رجل خمسيني على الانتحار عبر إلقاء نفسه من شرفة منزله في مدينة حمص السورية.
ونقلت مصادر أهلية في حمص أن الرجل يدعى محمد تمام جنيد وعمره 53 عاما وقف على شرفة منزله الواقع في حي المحطة بحمص في الطابق الثالث وألقى بنفسه.
وأكدت المصادر أن عناصر الشرطة والإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وصلوا إلى المكان وحاولوا إقناع الرجل بالعدول عن الانتحار، لكنهم فشلوا في ذلك ورمى بنفسه من الأعلى ما أدى لوفاته مباشرة.
ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجل قبل انتحاره، في حين لم تعرف الأسباب التي دفعته للانتحار.
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