ميناء طنجة.. ضبط أكثر من 40 ألف أورو غير مصرح بها

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد، من ضبط 40 ألفا و 320 أورو غير مصرح بها خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين بالمحطة البحرية.

وأبرز مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة الوصول بميناء طنجة – المتوسط أحبطت هذه العملية خلال عملية مراقبة روتينية لأحد المسافرين المغاربة الذين كان ينوي إدخال هذا المبلغ المالي للتراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضح المصدر نفسه أن تفتيشا دقيقا للأمتعة الموضوعة على متن حافلة للنقل الدولي قادمة من فرنسا قاد إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في إحدى الحقائب، مشيرا إلى أنه قد تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها.