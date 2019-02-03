كأس الكاف : قمة الحسنية والرجاء تنتهي بالتعادل

انتهت قمة المجموعة الأولى من كأس “الكاف”، بين فريقي حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على فريق أوتوهو الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بملعب أدرار الكبير في أكادير ، برسم أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

ونجح المهاجم محسن ياجور في تسجيل الهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي في الدقيقة 54، بعد توغله داخل مربع عمليات مرمى الغزالة السوسية حسنية أكادير.

وتمكن اللاعب المهدي أوبلا من توقيع هدف التعادل في الدقيقة 63، عن طريق ضربة خطأ نفذها بنجاح.

وعرفت المقابلة، ضغط الفريق الأخضر البيضاوي في الدقائق الأخيرة من المقابلة محاولا تسجيل هدف الفوز، وكثف من محاولاته، غير أن الحظ والتسرع حالا دون ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف.

في المقابل، استطاع فريق حسنية أكادير أن يفرض سيطرته مع بداية الجولة الثانية، وضيع فرصا عديدة خصوصا عن طريق المهاجم بدر الكشاني لم تشكل خطورة واضحة على مرمى الحارس انس الزنيتي.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحصد الفريقين أول نقطة لهما في هذه المجموعة، إلى جانب فريقي نهضة بركان وأوتوهو الكونغولي عن نفس المجموعة .