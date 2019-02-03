رفع، صباح اليوم الأحد، المئات من المحتجين، شعارات احتجاجية على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب تعثر الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.
ورفع المحتجون في المسيرة التي شاركت فيها النقابات شعار “إذا شعرتوا بالهزيمة اعطيو للشعب الكلمة”، احتجاجا على سياسة ما اعتبروه “إجهاز على حقوق الشغيلة، الأمر الذي تسبب في احتقان اجتماعي”.
مسيرة اليوم، والتي انطلقت من أمام مقر الفيدرالية وشلت الحركة وسط العاصمة في اتجاه مقر البرلمان، رفع فيها المتظاهرون، الذين يقدر عددهم بالمئات، شعارات مناوئة للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة، مطالبين بتدخل عاجل لوقف الاحتقان والأزمات الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يحتجون في الرباط ضد حكومة البيجيدي: إلى شعرتو بالهزيمة..عطيو للشعب الكلمة! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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