ماء العينين تتعرض لحادث سير للمرة الثانية في أقل من شهر..سيارة صدمتها من الخلف

للمرة الثانية في أقل من شهر، تعرضت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمس السبت لحادث سير.

وأوضحت مصادر الموقع أن سيارة ماء العينين تعرضت لدى عودتها، مساء أمس السبت، من أشغال المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بصفتها مقررة المكتب، في الساعة التاسعة والنصف ليلا، إلى اصطدام من الخلف بالقرب من معهد مولاي رشيد في المعمورة، وبالضبط قرب القصر الملكي، أمام عناصر الشرطة، والقوات المساعدة المرابطة أمام القصر.

وأضاف المصدر ذاته أن ماء العينين اتصلت على الفور بأعضاء المجلس الوطني، الذين حضروا في الحين إلى مكان الحادث، قبل إنجاز محضر رسمي من طرف الشرطة، فيما لم تصب هي بأي سوء.

وسبق لماء العينين أن تعرضت لحادث مماثل، في 14 من شهر يناير الماضي، وسط العاصمة الرباط، قبل أن تلتقطها عدسات الكاميرا.