شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إرسال قوات إلى فنزويلا "خيارمطروح" والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو ”أحد الخيارات“ المطروحة وإنه رفض طلبا من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية اليوم الأحد ”بدون شك... هذا أحد الخيارات“.

وأضاف ”لقد طلب لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية“.