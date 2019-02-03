البابا فرنسيس يصل الإمارات في أول زيارة للخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مساء الأحد إلى الإمارات، ليبدأ زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي، والمقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يزور قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية في اليوم الثاني من زيارته، غداً الإثنين، المسجد الكبير في أبوظبي، لعقد اجتماع خاص مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

وتتضمن الزيارة أيضاً لقاءات مع كاثوليك المنطقة، وإقامة قداس بابوي، الثلاثاء 5 فبراير/شباط، في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مدينة زايد الرياضية.



ومن المتوقع حضور أكثر من 100 ألف شخص القداس البابوي، وتعمل الكنيسة مع الحكومة الإماراتية للتخطيط لهذا الحدث الضخم.







من جانبه، أعرب قداسة البابا فرنسيس عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن تلك الخطوة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.



وقدم قداسة البابا الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته، واصفاً الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف.



كما شكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكل الذين أسهموا في تحضير هذا اللقاء على الشجاعة والعزم في تأكيد أن الإيمان بالله يُجمّع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف ويبعدنا عن العداء والجفاء.



وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال البابا فرنسيس "أذهب إلى الإمارات العربية المتحدة كأخ كي نكتب معاً صفحة للحوار والسير معاً على دروب السلام".

